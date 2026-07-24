Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 31 жовтня

Зеленський підписав закони про його продовження та продовження загальної мобілізації.

У п‘ятницю, 24 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Про це 24 липня повідомила пресслужба Верховної Ради.

Документ №4928-IX передбачає продовження строку дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 днів.

Інший закон – №4929-IX – продовжує проведення загальної мобілізації на такий самий термін.

Таким чином, режим воєнного стану та мобілізаційні заходи діятимуть в Україні до кінця жовтня.

Це стало 20-м продовженням дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення росії.

У квітні 2026 року Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 2 серпня.