Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 2 серпня

Верховна Рада України в дев’ятнадцятий раз продовжила дію воєнного стану до 2 серпня.

За законопроєкт №15197 на засіданні 28 квітня проголосували 315 депутатів.

Законопроєкт традиційно передбачає продовження строку дії воєнного стану ще на 90 днів. Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, його скасують лише після отримання реальних гарантій безпеки, без яких закінчення війни не є можливим.

Також парламент підтримав законопроєкт про затвердження указу президента щодо продовження загальної мобілізації №15198. Її також продовжили ще на три місяці. Рішення підтримали 304 депутати.

У тому числі депутати підтримали пропозицію про невідкладене підписання законопроєктів головою ВРУ та невідкладну їх відправку на підпис президенту.