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На кордоні з Польщею очікуються затримки автобусів через ремонт

14 червня 2026, 13:18
На кордоні з Польщею очікуються затримки автобусів через ремонт
Фото: Getty Images
Рух автобусів через КПП з 15 червня проходитиме з обмеженнями.

На пункті пропуску “Шегині–Медика” на кордоні з Польщею з 15 червня можливі затримки оформлення автобусів через ремонтні роботи на польській стороні.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Йдеться про роботи на смугах руху в пункті "Медика", які використовуються для оформлення автобусів на в’їзд до Польщі. Польська сторона зазначає, що рух не зупинятимуть, однак пропуск здійснюватиметься з обмеженнями та затримками.

За попередніми оцінками, пропускна здатність може знизитися до кількох автобусів за 12 годин. Подорожніх просять врахувати ситуацію та за можливості обирати альтернативні маршрути.

"Шегині–Медика" залишається одним із найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Раніше стало відомо, що КПП "Шегині – Медика" закриє пропуск автобусів з України до Польщі до листопада. 

Одна пізніше уряди погодили частковий пропуск руху автобусів. 

 
Польщакордон

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