КПП "Шегині – Медика" закриє пропуск автобусів з України до Польщі до листопада
Через ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" пропуск автобусів з України до Польщі на цьому КПП не здійснюватиметься до листопада 2027 року.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Роботи розпочнуться 15 червня 2026 року. Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
Для виїзду з України до Польщі пасажирам необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Перевізників закликали врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та завчасно повідомляти пасажирів.