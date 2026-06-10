КПП "Шегині – Медика" закриє пропуск автобусів з України до Польщі до листопада

Пасажирам радять заздалегідь обрати інші пункти пропуску.

Через ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" пропуск автобусів з України до Польщі на цьому КПП не здійснюватиметься до листопада 2027 року.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Роботи розпочнуться 15 червня 2026 року. Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Для виїзду з України до Польщі пасажирам необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Перевізників закликали врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та завчасно повідомляти пасажирів.