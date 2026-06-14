США заблокували 140 іранських суден в Ормузькій протоці

Американські військові відзвітували про масштабні операції проти іранських суден у Ормузькій протоці.

Американські військові перехопили 141 судно, пов’язане з Іраном, з початку блокади Ормузької протоки. Частину з них виведено з ладу.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними командування, операції охоплюють судна, які заходять або виходять з іранських портів у Перській та Оманській затоках. Водночас міжнародний торговий коридор, за заявами США, залишається відкритим для транзиту інших суден.

У CENTCOM не уточнюють, скільки саме суден зазнали повного виведення з ладу.