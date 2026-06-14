Британські військові перехопили тіньовий танкер рф у Ла-Манші

Нафтове судно перехопили під час руху через стратегічну протоку.

Британські військові затримали нафтовий танкер, який пов’язують із так званим тіньовим флотом росії, під час проходження через протоку Ла-Манш.

Про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, назвавши операцію частиною зусиль із протидії обходу санкцій і фінансуванню війни рф проти України,

За словами Стармера, британські сили отримали наказ перехопити судно, яке намагалося пройти транзитом через британські води.

Він підкреслив, що Лондон і надалі блокуватиме діяльність суден, які допомагають росії обходити обмеження.

У Британії нагадують, що з березня військові та правоохоронці отримали розширені повноваження для затримання санкційних суден у своїх водах, а також беруть участь у спільних операціях із союзниками щодо тіньового флоту рф.

Пізніше стало відомо, що зранку неділі підрозділи Королівської морської піхоти разом зі співробітниками Національного агентства з боротьби зі злочинністю провели абордаж танкера SMYRTOS у протоці Ла-Манш.

Операція тривала близько шести годин і проходила за підтримки морської авіації, зокрема гелікоптерів Chinook, Merlin Mk4 та Wildcat, а також літака RAF P-8 і кораблів HMS Sutherland та HMS Ledbury.

За даними Міноборони Британії, судно, яке пов’язують із російським тіньовим флотом, буде тимчасово переміщене до якірної стоянки біля південного узбережжя Англії для перевірки на екологічні та безпекові ризики. Дії проводилися відповідно до національного та міжнародного права.

Міністр оборони Ден Джарвіс заявив, що росія використовує тіньовий флот для фінансування війни проти України, а ця операція є ударом по незаконній війні пчутіна.

Раніше ми писали, що Індія посилила контроль над танкерами тіньового флоту рф.