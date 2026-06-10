Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія посилила контроль над танкерами тіньового флоту рф

10 червня 2026, 10:19
Індія посилила контроль над танкерами тіньового флоту рф
Фото: з вільного доступу
Індія скасовує сертифікацію сотень суден.

Індія посилить контроль над суднами, залученими до обходу міжнародних торговельних санкцій, скасувавши сертифікацію понад 200 танкерів та інших суден за останні три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Перевіряти танкери буде Індійський орган сертифікації безпеки суден IRClass, що входить до провідних світових сертифікаторів і базується в Мумбаї. Виключення з його реєстру ускладнить для судна отримання страхування та доступ до портів.

Очільник організації Арун Шарма повідомив, що з 2023 року IRClass виключив зі свого реєстру 235 суден, переважно нафтові танкери та кілька газовозів. "Приблизно з 2023 року ми не беремо жодних суден, які мають будь-які санкції, чи то санкції США, Європи або Великої Британії", – заявив він, маючи на увазі санкції проти рф та Ірану.

Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти після початку повномасштабної війни рф проти України, однак останнім часом Нью-Делі дедалі обережніше ставиться до угод, які можуть порушувати західні санкції.

Індіясанкціїнафта рфтіньовий фолот рф

Останні матеріали

FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Політика
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 червня 2026, 16:49
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється