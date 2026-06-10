Індія посилила контроль над танкерами тіньового флоту рф

Індія скасовує сертифікацію сотень суден.

Індія посилить контроль над суднами, залученими до обходу міжнародних торговельних санкцій, скасувавши сертифікацію понад 200 танкерів та інших суден за останні три роки.

Про це повідомляє Reuters.

Перевіряти танкери буде Індійський орган сертифікації безпеки суден IRClass, що входить до провідних світових сертифікаторів і базується в Мумбаї. Виключення з його реєстру ускладнить для судна отримання страхування та доступ до портів.

Очільник організації Арун Шарма повідомив, що з 2023 року IRClass виключив зі свого реєстру 235 суден, переважно нафтові танкери та кілька газовозів. "Приблизно з 2023 року ми не беремо жодних суден, які мають будь-які санкції, чи то санкції США, Європи або Великої Британії", – заявив він, маючи на увазі санкції проти рф та Ірану.

Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти після початку повномасштабної війни рф проти України, однак останнім часом Нью-Делі дедалі обережніше ставиться до угод, які можуть порушувати західні санкції.