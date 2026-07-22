За дві доби Сили безпілотних систем уразили 13 суден тіньового флоту

Операція "Кримський рубильник off" за липень вразила вже 117 енергетичних цілей.

Українські безпілотники протягом 48 годин атакували 13 російських суден тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Протягом 21–22 липня під удар потрапили 10 суховантажів, два буксири та один танкер. Метою атак було унеможливити їхнє перебування в українських водах в інтересах країни-агресорки. Загалом з 6 по 22 липня в межах операції СБС "МоЛоЧКа" уражено 196 ворожих плавзасобів – 126 в Азовському та 70 у Чорному морі.

Паралельно СБС проводять операцію "Кримський рубильник off": протягом 21–22 липня дрони вдарили по 13 енерговузлах та електропідстанціях – 11 у Криму та 2 на інших тимчасово окупованих територіях. Загальний рахунок операції з 1 по 22 липня – вже 117 енергетичних цілей.