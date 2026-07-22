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ЄС зупинив ймовірний танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

22 липня 2026, 18:47
ЄС зупинив ймовірний танкер тіньового флоту рф у Середземному морі
Фото: rbc.ua
Місія IRINI перевірила нафтове судно MV SOUTH STAR через підозру у використанні фальшивого прапора.

Місія Європейського Союзу IRINI у Середземному морі провела перевірку нафтового танкера MV SOUTH STAR, який могли використовувати в межах тіньового флоту рф.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X (Twitter).

За її словами, 20 липня сили операції IRINI зайшли на борт судна через підозру, що воно могло ходити під фальшивим прапором, що є порушенням міжнародного морського права.

"Кожен нелегальний рейс допомагає росії підтримувати свою воєнну машину. Ми доповнюємо санкції діями у морі", – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що країни-члени ЄС цього тижня дозволили силам операції EUNAVFOR ATALANTA, яка працює у Червоному морі та Індійському океані, проводити перевірки суден у разі підозри на їхню належність до тіньового флоту рф.

За словами головної дипломатки ЄС, такі заходи мають посилити контроль за дотриманням санкцій та обмежити можливості росії обходити їх через морські перевезення.

Також раніше Україна завдала ударів по логістиці та тіньовому флоту росії.

 
ЄвросоюзТіньовий флот рф

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