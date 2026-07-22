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Венеційська бієнале судитиметься з ЄС за грант

22 липня 2026, 16:19
Венеційська бієнале судитиметься з ЄС за грант
Фото: yvu.com.ua
Організатори заявили, що захищатимуть свої права.

Організатори виставки заявили, що захищатимуть свої права після рішення Євросоюзу припинити фінансування на 2 млн євро через участь російського павільйону у заході 2026 року.

Венеційська бієнале планує оскаржити рішення Європейського Союзу про скасування гранту у розмірі 2 млн євро після повернення рф до участі у виставці 2026 року, пише Reuters.

У Фонді бієнале заявили, що рішення Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA) було очікуваним, однак організація має намір захищати свої права у всіх відповідних інстанціях.

Організатори не погодилися з аргументами ЄС і наголосили, що виділений грант використовувався для фінансування проєктів кіновідділу бієнале, які, за їхніми словами, не пов’язані з участю росії у виставці.

''Цей захід не має суттєвого впливу на бюджет, фінансову звітність або заплановані та поточні заходи Венеційської бієнале, які залишаються в силі'', – заявили у фонді.

Рішення про припинення фінансування Єврокомісія ініціювала після того, як стало відомо про намір відкрити російський павільйон на Венеційській бієнале 2026 року. Це має стати першим поверненням РФ до виставки після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Процедуру скасування гранту розпочали після заяви президента Фонду бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив участь рф у майбутній виставці.

Спочатку Єврокомісія надала організаторам 30 днів для того, щоб вони або відмовилися від планів щодо російського павільйону, або надали пояснення, які могли б зупинити процедуру припинення фінансування.

Пізніше ЄС запросив додаткові офіційні роз’яснення щодо характеру участі росії у заході.

Нагадаємо, що днями Євросоюз позбавив Венеційську бієнале гранту в €2 млн через повернення росії

 

судЄвросоюзВенеційська бієнале

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