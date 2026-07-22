ЄС розширив програму допомоги Україні: Британія приєднається до позики на €90 млрд

Рішення послів ЄС дозволить включити британських виробників до переліку постачальників у межах програми підтримки України.

Посли країн Європейського Союзу погодили участь Великої Британії у механізмі підтримки оборонних потреб України через європейську позику на 90 млрд євро, відому як Ukraine Support Loan.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

22 липня держави-члени ЄС схвалили приєднання Великої Британії до механізмів, передбачених програмою фінансової підтримки України на 2026–2027 роки.

Рішення стало продовженням домовленостей між Євросоюзом і Лондоном, підписаних 13 липня.

Завдяки участі Британії Україна зможе спрямовувати кошти позики на закупівлю оборонної продукції у британських виробників. Раніше така можливість поширювалася на країни ЄС, держави Європейської економічної зони – Європейської асоціації вільної торгівлі та окремі треті країни.

У Раді ЄС пояснили, що Велика Британія відповідає критеріям для участі третіх країн у програмі. Зокрема, Лондон погодився зробити "чесний і пропорційний" фінансовий внесок, має партнерство у сфері безпеки з ЄС та продовжує надавати значну військову підтримку Україні.

Загальний обсяг позики становить 90 млрд євро. Із них 60 млрд євро передбачено на військові потреби, зокрема оборонні закупівлі, а ще 30 млрд євро – на пряму економічну та бюджетну підтримку України.

Остаточне затвердження участі Великої Британії у програмі має відбутися найближчими днями Радою ЄС у межах письмової процедури.

Нагадаємо, що навесні посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій проти рф.