Рубіо пояснив, чому США не припиняють діалог із кремлем

За його словами, розрив комунікації між двома ядерними державами був би безвідповідальним.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру припиняти офіційні контакти з посією, попри повномасштабну війну проти України та відсутність прогресу в переговорах.

Про це він сказав в інтерв'ю DRM News.

За словами Рубіо, підтримання каналів комунікації між США та росією є необхідним з огляду на статус обох країн як найбільших ядерних держав світу.

"Ми та росія є двома найбільшими ядерними країнами на планеті", – заявив держсекретар.

Він наголосив, що повний розрив дипломатичних контактів був би безвідповідальним кроком і суперечив би інтересам безпеки.

"Було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли", – сказав Рубіо.

Очільник Держдепартаменту додав, що дипломатичний діалог не означає зміни позиції Вашингтона щодо російської агресії, однак залишається необхідним інструментом для взаємодії між двома державами.

"Ми повинні мати стосунки з російським урядом", — підсумував він.

Зазначимо, що в середу Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі.