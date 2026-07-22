Рубіо пояснив, чому США не припиняють діалог із кремлем
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру припиняти офіційні контакти з посією, попри повномасштабну війну проти України та відсутність прогресу в переговорах.
Про це він сказав в інтерв'ю DRM News.
За словами Рубіо, підтримання каналів комунікації між США та росією є необхідним з огляду на статус обох країн як найбільших ядерних держав світу.
"Ми та росія є двома найбільшими ядерними країнами на планеті", – заявив держсекретар.
Він наголосив, що повний розрив дипломатичних контактів був би безвідповідальним кроком і суперечив би інтересам безпеки.
"Було б необачно та безвідповідально, якби ми не розмовляли", – сказав Рубіо.
Очільник Держдепартаменту додав, що дипломатичний діалог не означає зміни позиції Вашингтона щодо російської агресії, однак залишається необхідним інструментом для взаємодії між двома державами.
"Ми повинні мати стосунки з російським урядом", — підсумував він.
Зазначимо, що в середу Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі.