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Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі

22 липня 2026, 12:46
Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі
Фото: ТАСС
Лавров заявив, що москва виходить з того, що Вашингтон поки що не відмовився від своїх пропозицій, висунутих в Анкориджі.

Міністр закордонних справ росії Сергєй Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі, столиці Філіппін.

Його заяву наводить "Интерфакс".

"Зустріч із Рубіо вже узгоджена", – сказав Лавров на пресконференції в Манілі, зазначивши, що вона відбудеться у четвер у першій половині дня. Обидва дипломати відвідують Манілу для участі у заходах АСЕАН.

Лавров заявив, що москва виходить з того, що Вашингтон поки що не відмовився від своїх пропозицій, висунутих в Анкориджі. "Що стосується прогнозу президента Трампа про наближення врегулювання: я завтра у Марко Рубіо поцікавлюся", – додав він.

Нагадаємо, у червні Рубіо заявив, що під час саміту в Анкориджі між Трампом і путіним не було жодних угод стосовно України.

Сергєй ЛавровМарко Рубіо

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