На саміті в Анкориджі не було угод – Рубіо

У США заперечили існування домовленостей із рф за підсумками зустрічі в Анкориджі.

На саміті в Анкориджі не досягалося жодних остаточних домовленостей щодо України.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Бахрейну.

За його словами, обговорювалися лише можливі варіанти угоди щодо завершення війни, однак жодного фінального документу не було погоджено.

"На Алясці не було жодної угоди, яка б поклала край війні. Були лише пропозиції", – зазначив Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп і надалі готовий відігравати конструктивну роль у досягненні завершення війни в Україні.

За словами Рубіо, війна є виснажливою для Європи, України та дедалі більше – для росії, тому США можуть сприяти переговорам між сторонами.

Раніше російські посадовці заявляли про нібито "порушення духу Анкориджа" з боку США, звинувачуючи Вашингтон у відході від домовленостей. Водночас у москві цим терміном традиційно позначали власні очікування поступок щодо України.

Американська сторона неодноразово підкреслювала, що жодних домовленостей, які передбачали б зміну статусу українських територій, не існувало.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Трамп і путін планують зустрітися на військовій базі в Алясці.