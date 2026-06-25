Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На саміті в Анкориджі не було угод – Рубіо

25 червня 2026, 17:55
На саміті в Анкориджі не було угод – Рубіо
Фото: The Washington Post
У США заперечили існування домовленостей із рф за підсумками зустрічі в Анкориджі.

На саміті в Анкориджі не досягалося жодних остаточних домовленостей щодо України. 

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час візиту до Бахрейну.

За його словами, обговорювалися лише можливі варіанти угоди щодо завершення війни, однак жодного фінального документу не було погоджено.

"На Алясці не було жодної угоди, яка б поклала край війні. Були лише пропозиції", – зазначив Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп і надалі готовий відігравати конструктивну роль у досягненні завершення війни в Україні.

За словами Рубіо, війна є виснажливою для Європи, України та дедалі більше – для росії, тому США можуть сприяти переговорам між сторонами.

Раніше російські посадовці заявляли про нібито "порушення духу Анкориджа" з боку США, звинувачуючи Вашингтон у відході від домовленостей. Водночас у москві цим терміном традиційно позначали власні очікування поступок щодо України.

Американська сторона неодноразово підкреслювала, що жодних домовленостей, які передбачали б зміну статусу українських територій, не існувало.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Трамп і путін планують зустрітися на військовій базі в Алясці.

 
РосіяСШАМарко РубіоАнкоридж

Останні матеріали

Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Cуспільство
Створення перешкод і час як зброя. Україна має перевагу в повітрі над ворожими тилами – росія програє логістичну війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2026, 12:55
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
На захист НАТО. Вихід США зі Старого Світу став би серйозною стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 червня 2026, 08:33
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Китай затягує світ у юаневу орбіту. І підриває західні санкції – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 червня 2026, 15:37
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється