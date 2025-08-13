Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп і путін планують зустрітися на військовій базі в Алясці – CNN

13 серпня 2025, 08:43
Фото: Ганна Бура
Локацію обрали через брак альтернатив на тлі пікового туристичного сезону, попри занепокоєння щодо символізму зустрічі на території американської бази.

Президент рф Володимир путін і президент США Дональд Трамп планують провести зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що розташована в Анкориджі, штат Аляска. 

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані з організацією заходу. 

За інформацією видання, підготовка зустрічі супроводжувалась низкою логістичних труднощів через пік туристичного сезону. Це значно обмежило вибір локацій для проведення події. У підсумку Анкоридж виявився єдиним містом на Алясці, яке відповідає вимогам безпеки та інфраструктури для проведення саміту такого рівня. 

Базу Елмендорф-Річардсон, розташовану на північній околиці міста, було обрано як найбільш придатне місце для зустрічі. 

Водночас, як зазначає видання, у Білому домі намагалися уникнути варіанту з розміщенням російської делегації на території американської військової бази через потенційно чутливий символізм. 

"Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише телеканал із посиланням на джерела в адміністрації. 

Зазначимо, що Анкоридж це найбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука, в оточенні гірського хребта Чугач. Це ключовий економічний і транспортний центр регіону, що має авіасполучення з Азією та Північною Америкою. Завдяки відносно м’якому клімату, місто є популярним серед туристів і зручним для проживання.

Раніше президент США анонсував, що під час переговорів з путіним він має намір обговорити "певний обмін територіями".

Також він наголосив, що не планує самостійно укладати мирну угоду, підкреслюючи, що це питання мають вирішувати Київ і москва.

 
