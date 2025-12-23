Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії та Китаю – Bloomberg

23 грудня 2025, 20:28
Фото: reuters
З кінця серпня 2025 року кількість російської нафти на танкерах зросла на 48%, але її доставка ускладнилася.

Біля берегів Індії та Китаю спостерігається значне скупчення танкерів, завантажених російською нафтою, які не можуть розвантажитися в портах.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, експорт російської нафти сягнув найвищого рівня за останні два з половиною роки, однак проблеми з розвантаженням призвели до різкого зростання обсягів нафти, що перебуває в морі.

Зокрема, за останні чотири тижні до москва відвантажувала близько 3,87 млн барелів на день - приблизно на 200 тисяч більше, ніж за період до 14 грудня. Це зумовлено відновленням щотижневих поставок із балтійського порту Приморськ.

З кінця серпня 2025 року кількість російської нафти на танкерах зросла на 48%, але її доставка ускладнилася. Щонайменше 20 суден очікують дозволу на швартування в портах Китаю та Індії, а деяким танкерам знадобилися місяці, щоб доправити вантаж.

"Накопичення російської нафти в морі також збігається з активізацією дій США проти танкерів, що прямують до Венесуели або з неї, які президент США Дональд Трамп звинувачує в перевезенні нафти, що підпадає під санкції", - пише Bloomberg.

Це, за даними агентства, викликає занепокоєння у покупців і перевізників російської нафти через ризик потрапити під обмеження.

Водночас кремль намагається компенсувати можливе скорочення поставок до Китаю та Індії, збільшуючи кількість рейсів танкерів без зазначеного кінцевого пункту призначення. Судна дедалі частіше вказують проміжні маршрути або тривалий час перебувають у морі, змінюючи напрямок та затримуючись біля портів Китаю й Індії.

"Судна також проводять більше часу в морі, при цьому кілька танкерів відхиляються від початкових пунктів призначення на західному узбережжі Індії або в Туреччині. Вони також затримуються в очікуванні розвантаження в китайських портах", - підсумували в Bloomberg.

КитайІндіясанкціі проти росіїнафта рфтіньовий фолот рф

