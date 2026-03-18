18 березня 2026, 19:11
Орбан готує сценарій після поразки – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Колишні методи прем’єра показують, що він здатен ускладнити життя нового уряду та підтримувати вуличні протести.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує план дій на випадок поразки на майбутніх виборах і може вдатися до крайніх заходів, щоб ускладнити життя переможцю. 

Про це йдеться в статті Politico

Колишня депутатка від партії "Фідес" Жужанна Селені зазначає, що Орбан має інструменти для блокування формування нового уряду чи скликання парламенту, включно з оголошенням надзвичайного стану та провокацією конституційної кризи.

Соціологічні опитування показують суперечливі результати: незалежні компанії віддають перевагу опозиційній партії "Тиса", тоді як дослідження, близькі до "Фідес", прогнозують перемогу Орбана. 

Політик уже мав досвід ускладнення роботи уряду після поразки у 2006 році, коли партія організовувала вуличні протести та парламентські обструкції.

Експерти припускають, що навіть у разі перемоги опозиції без двох третин у парламенті вона зіткнеться з труднощами у проведенні реформ, включно з виконанням вимог Брюсселя щодо розморожування 18 мільярдів євро заблокованих коштів ЄС. 

Орбан, ймовірно, не буде прямо звинувачувати у фальсифікації виборів, але може оскаржувати результати в окремих округах та підштовхувати прихильників до протестів, щоб підривати роботу нового уряду та підвищувати власні шанси на політичне повернення, зазначає політолог Габор Току.

 

