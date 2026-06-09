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Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС

09 червня 2026, 09:53
Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС
Фото: з відкритих джерел
Спірним лишилося одне питання.
Україні та Угорщині вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС, попри одне невирішене питання.
 
Про це повідомляє Суспільне.
 
Минулого тижня під час технічних консультацій Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта. Єдиним невирішеним залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Його винесли за дужки, але Угорщина попри це погодилася відкрити перший кластер переговорів. Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз'ясненнями щодо того, як це питання може бути реалізоване на практиці. Воно може знову постати під час переговорів у рамках першого кластера, який зачіпає права людини. За інформацією джерел Суспільного, Болгарія також планує висунути вимоги щодо нацменшин.
 
"Болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. Їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову", – повідомив один із дипломатів ЄС.
 
У середу посли ЄС на засіданні мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера, тобто список проміжних і кінцевих вимог до України. У деяких країнах ЄС, зокрема Хорватії, Румунії та Словенії, виборча система вже передбачає спеціальні квоти для представників меншин.

 

ЄСУгорщинаУкраїна

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