Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС

"Болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. Їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову", – повідомив один із дипломатів ЄС.

У середу посли ЄС на засіданні мають погодити переговорну позицію щодо першого кластера, тобто список проміжних і кінцевих вимог до України. У деяких країнах ЄС, зокрема Хорватії, Румунії та Словенії, виборча система вже передбачає спеціальні квоти для представників меншин.