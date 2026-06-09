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Перемога Пашиняна стала ударом для путіна – The Economist

09 червня 2026, 15:39
Перемога Пашиняна стала ударом для путіна – The Economist
з вільних джерел
Несподівано сильний результат проросійської "Сильної Вірменії" може свідчити про ефективність кремлівського тиску під час кампанії.

Кампанія тиску кремля на прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна врешті-решт обернулася проти самої москви, однак росія ще може створити проблеми.

Про це пише The Economist у матеріалі, присвяченому результатам парламентських виборів у Вірменії.

Партія Пашиняна "Громадянський договір" набрала майже 50% голосів і здобула більшість у Національних зборах. Підсумок голосування став ударом для путіна, зазначає видання, підсумовуючи, що спроби росії повернути Вірменію під свій вплив провалилися.

Однак росія ще може створити проблеми. Результат проросійської "Сильної Вірменії" Самвела Карапетяна, 23,29%, виявився кращим, ніж очікувалося. Британський політолог та експерт Chatham House Лоуренс Броерс вказав, що це може змусити декого повірити, що "різні заходи, вжиті росією під час передвиборчої кампанії, мали певний ефект". У майбутньому це може відлякати частину вірмен від підтримки Пашиняна.

Засновник медіаплатформи AliQ Арсен Харатян вважає, що один із ризиків полягає в можливому розриві путіним угоди про безмитний експорт газу до Вірменії як покарання для Пашиняна. За його словами, це може стати початком нової ескалації кризи між москвою та Єреваном.

Перемогу Пашиняна привітав держсекретар США Марко Рубіо. "Ми віддані просуванню цілей історичного Вашингтонського мирного саміту та сподіваємося на спільну роботу задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі", – написав він у соцмережі Х, підкресливши підтримку Вашингтоном Пашиняна та Вірменії у їхніх зусиллях щодо досягнення миру.

вибориСШАВірменіяВладімір ПутінПашинянМарко Рубіо

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