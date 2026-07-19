Біля узбережжя Гаяни затонув пором із понад 100 пасажирами

Триває рятувальна операція.

Біля узбережжя Гаяни затонув пасажирський пором MV Barima, на борту якого перебувало 116 людей. Наразі рятувальникам вдалося витягнути з води 53 пасажирів, пошуки решти тривали всю ніч.

Судно перекинулося вночі поблизу мису Айрон-Пант під час рейсу з Джорджтауна до Порт-Кайтуми. За словами міністра громадських робіт Хуана Едгілла, після цього одразу розгорнули екстрену рятувальну операцію, до якої залучили як державні, так і приватні човни.

Наразі, як передає видання, точний етап операції залишається невідомим. Влада поки що не дає прогнозів щодо того, чи вдасться знайти живими решту пасажирів. Пором MV Barima був побудований ще 1939 року, а його довжина становить 40 метрів. За словами міністра, попри те, що судно є старим, його належно укомплектували засобами безпеки. На борту було 250 рятувальних жилетів, а також 8 рятувальних плотів, заявив Едгілл.