Супутникові знімки підтвердили знищення російського "Ту-95" після атаки на аеродром "Енгельс-2"

Літак фактично розірваний навпіл.

Супутникові знімки Planet Labs підтвердили знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95 на російському аеродромі "Енгельс-2" після атаки українських далекобійних безпілотників. На фото видно, що літак фактично розірваний навпіл.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода), які отримали супутникові знімки Planet Labs від 19 липня.

На оприлюднених кадрах зафіксовано значні пошкодження одного зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області росії.

Саме цей тип літаків російська армія регулярно використовує для запуску крилатих ракет Х-101 по території України.

Нагадаємо, що 17 липня Служба безпеки України повідомила про успішну атаку далекобійних дронів на аеродром "Енгельс-2". Безпілотники подолали близько 800 кілометрів, щоб уразити один із ключових об'єктів російської стратегічної авіації.