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У Польщі стартують військові навчання

19 липня 2026, 18:18
У Польщі стартують військові навчання
Фото: з вільного доступу
Лунатиме сирена та їздитиме техніка.
У Польщі з 20 липня розпочинаються планові військові навчання, а вже у вівторок, 21 липня, по всій країні увімкнуть сирени через загальнонаціональну тренувальну тривогу.
 
Про це повідомляє RMF24.
 
Навчання польської армії триватимуть до кінця липня на території міста Ополе, Завадського та Турави. У цей період на лісових дорогах регіону переміщатимуться солдати, патрулі й військова техніка.
 
Влада просить місцевих жителів та туристів не фотографувати військових і не публікувати ці кадри в соцмережах. Також людей закликали зберігати спокій, оскільки ці навчання, мовляв, мають виключно плановий характер і не становлять жодної загрози. Крім того, у країні відбудеться масштабна перевірка систем оповіщення під кодовою назвою ALARM 2026, яка імітуватиме загрозу повітряного удару. Сирени вмикатимуть упродовж 21 липня.
 
Мешканців попереджають про два типи сигналів: трихвилинний переривчастий звук означатиме оголошення тривоги, а такий же за тривалістю безперервний сигнал – її відбій.
 
Військові стверджують, що у Польщі наразі "немає жодної причини для занепокоєння".

 

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