У Польщі стартують військові навчання

Лунатиме сирена та їздитиме техніка.

У Польщі з 20 липня розпочинаються планові військові навчання, а вже у вівторок, 21 липня, по всій країні увімкнуть сирени через загальнонаціональну тренувальну тривогу.

Навчання польської армії триватимуть до кінця липня на території міста Ополе, Завадського та Турави. У цей період на лісових дорогах регіону переміщатимуться солдати, патрулі й військова техніка.

Влада просить місцевих жителів та туристів не фотографувати військових і не публікувати ці кадри в соцмережах. Також людей закликали зберігати спокій, оскільки ці навчання, мовляв, мають виключно плановий характер і не становлять жодної загрози. Крім того, у країні відбудеться масштабна перевірка систем оповіщення під кодовою назвою ALARM 2026, яка імітуватиме загрозу повітряного удару. Сирени вмикатимуть упродовж 21 липня.