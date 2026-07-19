Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія виведе танки з Естонії та зробить ставку на дрони

19 липня 2026, 16:53
Британія виведе танки з Естонії та зробить ставку на дрони
фото: UK MoD
Водночас чисельність британського контингенту зросте з 800 до 1200 військовослужбовців.
Велика Британія змінює формат своєї військової присутності в Естонії, відмовляючись від танків Challenger 2 на користь мобільних протитанкових підрозділів Mobile Anti-Armour Force (MAAF). Як заявили у межах нової британсько-естонської дорожньої карти у сфері оборони, такий крок має посилити захист країни.
 
Про це пише Defence Express.
 
Замість бронетанкової групи в Естонії діятимуть мобільні сили, оснащені сучасним озброєнням, високомобільною технікою та безпілотниками. Водночас чисельність британського контингенту зросте з 800 до 1200 військовослужбовців. У Лондоні зазначають, що рішення про зміну структури військ ухвалили після аналізу сучасних бойових дій, зокрема війни в Україні та результатів спільних навчань.
 
Нові підрозділи мають забезпечити:
 
  • швидше реагування на загрози завдяки високій мобільності;
  • кращу живучість через розосередження сил і використання сучасних методів маскування;
  • вищу витривалість завдяки завчасно створеним запасам в Естонії;
  • ефективніше ураження цілей завдяки інтеграції розвідки, високоточної зброї та безпілотних систем.
 
Додатково британські військові використовуватимуть цифрову платформу Asgard на базі штучного інтелекту, яка прискорює процес виявлення та ураження цілей. Її випробували під час навчань Hedgehog в Естонії у 2025 році. Під час цих маневрів, у яких брали участь близько 16 тисяч військових із 12 країн НАТО та України, українські оператори дронів разом з естонськими військовими умовно "знищили" два батальйони противника за один день. У навчаннях брали участь військовослужбовці 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis, які застосовували важкі дрони-бомбардувальники та систему ситуаційної обізнаності Delta.
 
Водночас трансформація британської армії не обмежується лише Естонією. Лондон активно переглядає свою військову доктрину, враховуючи український досвід ведення війни. Зокрема, британські збройні сили поступово переходять від важких механізованих підрозділів до більш мобільних формувань, які широко використовують безпілотні технології та автономні системи. Аналогічні зміни заплановані й у військово-морських та повітряних силах Великої Британії.
дрониВелика Британія

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється