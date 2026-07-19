Британія виведе танки з Естонії та зробить ставку на дрони

Водночас чисельність британського контингенту зросте з 800 до 1200 військовослужбовців.

Велика Британія змінює формат своєї військової присутності в Естонії, відмовляючись від танків Challenger 2 на користь мобільних протитанкових підрозділів Mobile Anti-Armour Force (MAAF). Як заявили у межах нової британсько-естонської дорожньої карти у сфері оборони, такий крок має посилити захист країни.

Про це пише Defence Express.

Замість бронетанкової групи в Естонії діятимуть мобільні сили, оснащені сучасним озброєнням, високомобільною технікою та безпілотниками. Водночас чисельність британського контингенту зросте з 800 до 1200 військовослужбовців. У Лондоні зазначають, що рішення про зміну структури військ ухвалили після аналізу сучасних бойових дій, зокрема війни в Україні та результатів спільних навчань.

Нові підрозділи мають забезпечити: швидше реагування на загрози завдяки високій мобільності;

кращу живучість через розосередження сил і використання сучасних методів маскування;

вищу витривалість завдяки завчасно створеним запасам в Естонії;

ефективніше ураження цілей завдяки інтеграції розвідки, високоточної зброї та безпілотних систем. Додатково британські військові використовуватимуть цифрову платформу Asgard на базі штучного інтелекту, яка прискорює процес виявлення та ураження цілей. Її випробували під час навчань Hedgehog в Естонії у 2025 році. Під час цих маневрів, у яких брали участь близько 16 тисяч військових із 12 країн НАТО та України, українські оператори дронів разом з естонськими військовими умовно "знищили" два батальйони противника за один день. У навчаннях брали участь військовослужбовці 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis, які застосовували важкі дрони-бомбардувальники та систему ситуаційної обізнаності Delta.

Водночас трансформація британської армії не обмежується лише Естонією. Лондон активно переглядає свою військову доктрину, враховуючи український досвід ведення війни. Зокрема, британські збройні сили поступово переходять від важких механізованих підрозділів до більш мобільних формувань, які широко використовують безпілотні технології та автономні системи. Аналогічні зміни заплановані й у військово-морських та повітряних силах Великої Британії.