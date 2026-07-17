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У Британії заборонили туристичні паровози

17 липня 2026, 19:49
У Британії заборонили туристичні паровози
Заборона діє по всій країні та вже спричинила масові скасування туристичних рейсів.
У Великій Британії тимчасово заборонили рух туристичних паровозів через високий ризик виникнення лісових пожеж на тлі затяжної спеки.
 
Про це пише The Independen.
 
Рішення ухвалив оператор британської залізниці Network Rail після інциденту в графстві Чешир, де, за попередніми даними, саме іскри від парового локомотива могли спричинити масштабне займання. За інформацією видання, йдеться про поїзд компанії West Coast Railway, який широко відомий як "потяг Гаррі Поттера". Саме його паровоз і знамениті червоні вагони використовувалися під час зйомок фільмів про чарівний світ Джоан Роулінг. Пожежа призвела до серйозних перебоїв у русі: було скасовано 72 рейси на магістралі West Coast Main Line, ще 158 поїздів курсували із затримками.
 
У публікації зазначається, що заборона діє по всій країні та вже спричинила масові скасування туристичних рейсів. У багатьох випадках парові локомотиви довелося терміново замінити дизельними. Особливо болісно це позначилося на пасажирах, адже цього тижня у британських школах розпочалися літні канікули. Наразі Network Rail продовжує розслідування причин займання в Чеширі. Водночас у компанії пояснили, що рішення про призупинення експлуатації паровозів продиктоване винятково міркуваннями безпеки.
 
Як розповідає автор матеріалу, внутрішня політика компанії передбачає заборону використання паровозів за певних погодних умов. Причиною є ризик займання через розпечені частинки вугілля та іскри, які можуть вилітати з локомотивів. Зазвичай вони не становлять великої небезпеки, однак цього року ситуація кардинально змінилася через три хвилі спеки поспіль. У деяких районах температура повітря сягнула 37 градусів, що є надзвичайним для британського клімату, а суха рослинність уздовж залізничних колій і на прилеглих полях стала особливо вразливою до загорянь.
 
На тлі рекордної спеки рішення тимчасово відмовитися від використання парових локомотивів підтримали й представники історичних залізниць. Зокрема, у Mid-Norfolk Railway назвали цей крок "відповідальним рішенням" в умовах стрімкого зростання кількості природних пожеж.

 

туризмВелика Британіяпаро

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