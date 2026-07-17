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Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії

17 липня 2026, 15:03
Енді Бернем стане новим прем'єром Великої Британії
фото: Getty Images
Бернем замінить Кіра Стармера на посаді прем'єра.
Енді Бернем став новим лідером Лейбористської партії Великої Британії, що відкриває йому шлях до посади прем'єр-міністра країни. Очікується, що офіційна передача влади відбудеться 20 липня.
 
Про це передає The Guardian. 
 
Колишній мер Великого Манчестера отримав переважну підтримку депутатів, профспілок і місцевих партійних осередків, ставши єдиним кандидатом на зміну Кіру Стармеру на посаді лідера лейбористів.
 
За інформацією британських ЗМІ, у понеділок вранці Стармер відвідає Букінгемський палац, де під час аудієнції з королем Чарльзом III складе повноваження прем'єр-міністра. Після цього монарх доручить Бернему сформувати новий уряд.
 
Очікується, що новий глава британського уряду виступить із промовою біля резиденції на Даунінг-стріт, 10, а згодом оголосить склад свого кабінету.
 
У найближчі тижні Бернем також планує представити низку нових урядових ініціатив, головним пріоритетом яких стане боротьба зі зростанням вартості життя у Великій Британії.
Велика Британіяпрем'єр

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