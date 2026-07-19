Молдова закупить системи для виявлення та перехоплення дронів

Міністерство оборони Молдови за фінансової підтримки Європейського Союзу придбає нові системи виявлення повітряних цілей, зокрема засоби для перехоплення безпілотників.

За словами державного секретаря МЗС Молдови Валеріу Міжі, від початку повномасштабної війни росії проти України в повітряному просторі країни зафіксували 34 інциденти за участю безпілотників і балістичних ракет. Посадовець повідомив, що закупівлі здійснюватимуться за підтримки Європейського фонду миру в межах пакета допомоги на 120 млн євро, який 13 липня схвалила Рада Європейського Союзу.

Крім того, Молдова співпрацює з НАТО в межах ініціативи зі зміцнення оборонних спроможностей (DCB), яка передбачає розвиток можливостей із протидії безпілотникам.

У молдовському МЗС наголосили, що модернізація систем безпеки є важливою не лише для армії, а й для прикордонної поліції, Міністерства внутрішніх справ та структур, відповідальних за кібербезпеку.