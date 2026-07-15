Війна в Україні стала революцією у застосуванні дронів – ZEIT

Навіть військові експерти не очікували настільки стрімкого розвитку безпілотних технологій.

Повномасштабна війна росії проти України стала першим масштабним конфліктом, у якому безпілотники докорінно змінили характер бойових дій. Наступним етапом еволюції війни можуть стати автономні рої дронів, здатні самостійно координувати свої дії без постійного керування людиною.

Про це в інтерв'ю ZEIT заявила німецька політологиня та дослідниця оборонних технологій Ульріке Франке.

За її словами, навіть військові експерти не очікували настільки стрімкого розвитку безпілотних технологій. Якщо кілька років тому вважалося, що кожен військовий матиме власний дрон, то сьогодні Україна виробляє вже близько 5 млн безпілотників на рік.

Франке вважає, що війна в Україні вже наближається до справжньої військової революції. Якщо раніше лінія фронту була відносно вузькою, то тепер безпілотники контролюють простір шириною до 40 км, що значно ускладнює концентрацію великих сил для наступу.

Вона наголосила, що революцію створює не сама технологія, а спосіб її застосування. Як приклад дослідниця навела українську операцію "Павутина", під час якої дрони були приховано доставлені всередину росії та використані для ударів по військових аеродромах.

На думку Франке, війна змінила і роль самих військових. Якщо раніше операторами безпілотників були окремі фахівці, то сьогодні практично кожен український військовий має досвід роботи з дронами або протидії їм. Саме тому, переконана вона, усі військовослужбовці країн НАТО мають пройти відповідну підготовку.

Експертка також звернула увагу на майже безперервну присутність камер над полем бою, що дозволяє спостерігати за ударами FPV-дронів майже в реальному часі. Водночас, за її словами, людство поки не розуміє, як це впливає на психологію військових і цивільних.

Говорячи про майбутнє, Франке прогнозує появу справжніх автономних роїв безпілотників, які самостійно розподілятимуть завдання між собою. Вона зазначила, що нинішні масовані атаки десятками чи сотнями дронів ще не можна вважати такими роями, оскільки вони не взаємодіють автономно.

Дослідниця позитивно оцінила розвиток української протидронової оборони, однак попередила, що навіть рівень перехоплення у 80–90% може бути недостатнім у разі застосування автономних роїв. На її думку, майбутні системи ППО повинні автоматично визначати найнебезпечніші цілі, а перспективними засобами боротьби стануть дрони-перехоплювачі, лазерна та мікрохвильова зброя, а також технології зламу управління безпілотниками.

Водночас Франке наголосила, що війна в Україні не означає відмову від традиційних видів озброєння. Танки, великі безпілотники та інші системи залишатимуться важливою складовою сучасних армій, оскільки різні театри бойових дій потребують різних засобів ведення війни.

Наприкінці інтерв'ю дослідниця застерегла, що дедалі доступніші безпілотники становлять серйозну загрозу не лише на полі бою, а й можуть стати інструментом для терористичних атак, до яких світ поки недостатньо готовий.