Українські оборонні компанії отримають доступ до грантів і проєктів ЄС

Українські компанії зможуть залучати грантове фінансування до 100% витрат.

Україна та Євросоюз підписали у Києві два документи, які відкривають українським компаніям доступ до європейських програм, грантового фінансування і спільних проєктів.

Про це повідомили у Міноборони України.

Перший документ стосується приєднання України до Європейського оборонного фонду (EDF) – ключової програми ЄС для підтримки досліджень і розробок в оборонній сфері з бюджетом понад €1 млрд у 2026 році. Після приєднання українські державні та приватні оборонні підприємства зможуть долучатися до спільних R&D-проєктів з європейськими партнерами та залучати грантове фінансування для розробки нових оборонних рішень.

Другий документ – Угода про фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP) із загальним бюджетом €1,5 млрд на 2026–2027 роки. Для України в межах EDIP створено окремий інструмент – BraveTech EU Ukraine Support Instrument (USI) з обсягом близько €300 млн: €260 млн – для нарощення виробничих спроможностей, €35,3 млн – на інновації в межах спільної ініціативи BraveTech EU для створення геймчейнджерів у сфері оборони. Фінансування може покривати до 100% витрат українських учасників.

З боку України угоди підписав міністр оборони Михайло Федоров, з боку ЄС – єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Угоди наберуть чинності після ратифікації Верховною Радою України.