Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія перекидає системи ППО з Арктики через українські удари – ЗМІ

15 липня 2026, 18:58
росія перекидає системи ППО з Арктики через українські удари – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Також зникли засоби ППО у Северодвінську, де будують і ремонтують атомні підводні човни.

росія забирає засоби протиповітряної оборони з ключових військових об'єктів на далекій півночі для протидії українським ударам в інших регіонах країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки.

Знімки показують, що кремль передислокував підрозділи з кількох стратегічних об'єктів, які раніше були надійно захищені ракетними комплексами С-300 та С-400. Зокрема, навколо авіабази "Рогачово" на архіпелазі Нова Земля з ракетної бази, що існувала там із серпня 2015 року, вивезено більшу частину засобів ППО. Також зникли засоби ППО у Северодвінську, де будують і ремонтують атомні підводні човни – близько двох десятків систем С-300 і С-400 зникли з позицій навколо міста.

За оцінками досліджень на основі відкритих джерел, близько 60% російських систем С-300 та С-400 було виведено з місць довоєнного базування. Підрозділи ППО здебільшого залишилися навколо ядерних ракетних шахт та аеродромів стратегічних бомбардувальників.

Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск зазначила, що це свідчить про "зростаючу невідповідність між цілями, які росія повинна захищати, та наявними пусковими установками, перехоплювачами та підготовленим персоналом". За її словами, "росія не очікує найближчим часом великомасштабного нападу на далекій півночі і вважає, що може зменшити рівень захисту там, не наражаючись на неприйнятний ризик".

ППОС-300с-400удари по рфросія окупанти

Останні матеріали

Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2026, 10:43
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється