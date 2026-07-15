росія перекидає системи ППО з Арктики через українські удари – ЗМІ

Також зникли засоби ППО у Северодвінську, де будують і ремонтують атомні підводні човни.

росія забирає засоби протиповітряної оборони з ключових військових об'єктів на далекій півночі для протидії українським ударам в інших регіонах країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки.

Знімки показують, що кремль передислокував підрозділи з кількох стратегічних об'єктів, які раніше були надійно захищені ракетними комплексами С-300 та С-400. Зокрема, навколо авіабази "Рогачово" на архіпелазі Нова Земля з ракетної бази, що існувала там із серпня 2015 року, вивезено більшу частину засобів ППО. Також зникли засоби ППО у Северодвінську, де будують і ремонтують атомні підводні човни – близько двох десятків систем С-300 і С-400 зникли з позицій навколо міста.

За оцінками досліджень на основі відкритих джерел, близько 60% російських систем С-300 та С-400 було виведено з місць довоєнного базування. Підрозділи ППО здебільшого залишилися навколо ядерних ракетних шахт та аеродромів стратегічних бомбардувальників.

Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск зазначила, що це свідчить про "зростаючу невідповідність між цілями, які росія повинна захищати, та наявними пусковими установками, перехоплювачами та підготовленим персоналом". За її словами, "росія не очікує найближчим часом великомасштабного нападу на далекій півночі і вважає, що може зменшити рівень захисту там, не наражаючись на неприйнятний ризик".