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Зеленський розширив санкції проти фінансового сектора росії

15 липня 2026, 21:16
Зеленський розширив санкції проти фінансового сектора росії
фото: Володимир Зеленський / Telegram
У 2023 році Україна запровадила на 50 років санкції проти всіх банків.

Президент Зеленський підписав указ №561/2026, яким розширив секторальні санкції проти російського фінансового сектора.

Про це повідомляє Офіс президента.

У 2023 році Україна запровадила на 50 років санкції проти всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, зареєстрованих або розташованих у рф. Новий указ поширює санкції також на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ і клірингових організацій, щоб рф не могла використовувати сучасні фінансові інструменти для обходу обмежень.

Україна взяла за основу європейські підходи стосовно санкцій, зокрема в 19-му та 20-му пакетах, і ввела санкції проти всіх російських віртуальних активів.

санкціі проти росіїВолодимир Зеленський

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