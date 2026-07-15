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Україна розпочала новий етап ізоляції Криму – NYT

15 липня 2026, 16:26
Україна розпочала новий етап ізоляції Криму – NYT
скріншот
За останні дні були атаковані десятки російських суден, серед яких танкери, вантажні кораблі та допоміжні катери.

Українські сили розпочали новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму, завдаючи ударів по російських суднах в Азовському та Чорному морях.

Про це пише The New York Times.

Після атак на автомобільні дороги, залізницю, паливні бази та енергетичну інфраструктуру Україна переключилася на морські шляхи постачання, використовуючи далекобійні безпілотники. У Генштабі стверджують, що за останні дні були атаковані десятки російських суден, серед яких танкери, вантажні кораблі та допоміжні катери. NYT не змогла незалежно підтвердити заяву України про ураження 116 суден за дев'ять днів, однак аналітик Ambrey Томас Алекса, проаналізувавши відео, підтвердив удари приблизно по 30–35 суднах лише протягом кількох днів минулого тижня.

Наукова співробітниця Атлантичної ради Елізабет Броу вважає, що більшість суден в Азовському морі перевозили не нафту на експорт, а вантажі для забезпечення окупованого півострова. Після українських ударів по нафтобазах та транспортній інфраструктурі росія активніше почала використовувати морські маршрути для постачання Криму.

москва заявляє, що кампанія не вплине на плани продовжувати війну. Міністр Лавров назвав атаки на судна "гіршими за піратство". Водночас російські провоєнні блогери різко розкритикували військове керівництво через нездатність захистити морське сполучення з Кримом. "Якщо все так продовжуватиметься, ми отримаємо власну Ормузьку протоку... Наші кораблі просто не зможуть дістатися до Криму та повернутися назад без дронів", – написав блогер "Военный Осведомитель".

Кримвійнадрони

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