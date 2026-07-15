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Українські дрони атакували ключову ТЕС окупованого Криму

15 липня 2026, 17:42
Українські дрони атакували ключову ТЕС окупованого Криму
Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму.

Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили дронами Балаклавську ТЕС у Севастополі. Операція відбулася в ніч на 14 липня.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. Якщо насосне обладнання зруйноване, ремонт триватиме від 2 до 5 місяців.

За даними ССО, Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму. Разом із Таврійською ТЕС у Сімферополі вони забезпечують близько 90% енергоспоживання анексованої росією території. Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв'язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту та військових аеродромів.

"Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії рф, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", – резюмували спецпризначенці.

Нагадаємо, 8 липня, Служба безпеки України завдала удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Черкаси" в Республіці Башкортостан. Вона розташована за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

КримдрониТЕССили спеціальних операцій

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