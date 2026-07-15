Міжнародна федерація гандболу відновила участь збірних рф і білорусі

IHF поступово послаблювала обмеження протягом цього року.

Міжнародна федерація гандболу (IHF) скасувала всі санкції проти росії та білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Відтепер російські та білоруські національні збірні, а також тренери, лектори й експерти знову можуть брати участь у всіх турнірах і заходах під егідою IHF без додаткових обмежень. Перед поверненням спортсменів Міжнародна федерація разом із Міжнародним агентством тестування (ITA) проведе необхідні допінг-перевірки.

У федерації пояснили, що рішення ухвалили після того, як Міжнародний олімпійський комітет минулого тижня скасував свої рекомендації 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Після цього кожна міжнародна федерація отримала право самостійно визначати свою політику щодо російських і білоруських спортсменів.

IHF поступово послаблювала обмеження протягом цього року. У березні 2026 року федерація дозволила юнацьким збірним росії та білорусі проводити товариські матчі й турніри за умови відсутності зв'язків із військовими або силовими структурами. У травні було дозволено запросити одну з цих команд до участі в жіночому чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року. Водночас організація рекомендувала скасувати обмеження щодо російських спортсменів, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.