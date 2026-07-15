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Трамп заявив, що вірить у завершення війни до 2029 року

15 липня 2026, 16:29
Трамп заявив, що вірить у завершення війни до 2029 року
Facebook / The White House
За словами Трампа, путін дає йому зрозуміти, що не проти домовитися.

Війна росії проти України може завершитися ще до кінця президентського терміну Трампа, який спливає в січні 2029 року.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

На запитання, чи вірить він у завершення війни за свого президентства, Трамп відповів: "Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами".

Трамп також розповів, що саме говорить путіну. "Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", – розповів американський лідер.

За словами Трампа, путін дає йому зрозуміти, що не проти домовитися. "Я думаю, що він готовий укласти угоду. Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", – додав він.

Нагадаємо, у США наразі триває робота над новим пакетом санкцій проти росії.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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