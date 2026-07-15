Один із найбільших нафтопереробних комплексів рф повністю зупинився після атаки безпілотників – Reuters

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у рф.

російський нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у російському Башкортостані повністю зупинив роботу після атаки українських безпілотників у ніч проти 14 липня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела.

Губернатор регіону заявив, що комплекс повноцінно запрацює протягом кількох днів. Проте, як повідомляє агентство, зважаючи на сильні пошкодження, ремонт установок та обладнання може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у рф. Він виробляє бензин, дизель, гас, зріджений газ, поліетилен та аміак. У 2024 році завод переробив 7,2 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в росії.

Нагадаємо, під ударом українських безпілотників уночі 14 липня опинилося два нафтопереробні заводи. Крім НПЗ у Башкортостані, Силам оборони вдалося атакувати Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Ступінь завданих збитків уточнюється.