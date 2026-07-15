Прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді відвідав Вашингтон.

Американські війська мають повністю вийти з Іраку до 30 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді на зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Ну, ми не думаємо, що нам там більше потрібні військові", – сказав Трамп.

Раніше в Іраку було розгорнуто близько 2500 американських військових, які виконували операції проти “Ісламської держави”, але протягом останніх місяців ця кількість зменшилася. Уряд аль-Заїді пов'язав заплановане виведення військ США з роззброєнням потужних ополченців, яких підтримує Іран.