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ЄС може запровадити санкції проти Raiffeisen Bank через роботу в росії – Bloomberg

15 липня 2026, 17:19
ЄС може запровадити санкції проти Raiffeisen Bank через роботу в росії – Bloomberg
Джерело: lb.ua
Raiffeisen залишається найбільшим західним банком, який продовжує діяльність у росії після початку повномасштабного вторгнення.

До 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти обмеження щодо австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI), яка продовжує працювати на російському ринку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, під час обговорення нового пакета санкцій країни ЄС не змогли досягти консенсусу щодо можливого внесення RBI до санкційного списку. Попри кілька раундів переговорів між послами держав-членів, питання залишилося відкритим. Ще однією суперечливою темою стала пропозиція заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям.

Raiffeisen залишається найбільшим західним банком, який продовжує діяльність у росії після початку повномасштабного вторгнення. Водночас банк перебуває під тиском європейських і американських регуляторів, які вимагають повного виходу з російського ринку.

У компанії неодноразово заявляли про намір скоротити бізнес у росії та знайти покупця для своїх активів. Однак, за даними Bloomberg, цей процес ускладнюється позицією російської влади, яка не поспішає погоджувати вихід банку, оскільки він залишається одним із небагатьох каналів доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження діяльності в росії. Після протестів Австрії, яка погрожувала заблокувати 12-й пакет санкцій ЄС, Україна призупинила цей статус, а Відень зняв свої заперечення щодо санкційного пакета.

У грудні 2025 року RBI підтвердив, що продовжує шукати покупця для російських активів і не відмовився від планів залишити російський ринок.

Євросоюзсанкціі проти росіїRaiffeisen Bank

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