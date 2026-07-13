Євросоюз не узгодив 21-й пакет санкцій проти росії

Санкційний пакет складається з 250 пунктів.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє сайт Євросоюзу.

"Нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету. Хоча, мушу сказати, що ми вже досить близько до цього. Ми маємо 250 пунктів, які є дуже важливими в рамках різних режимів. Усі вони спрямовані на посилення тиску на росію", – зазначила вона.

За словами Каллас, з цього санкційного пакету будуть виключені деякі питання щодо постачання російської риби.

"Різні держави-члени висувають різні пропозиції, які необхідно виключити з пакету", – повідомила вона. Висока представниця ЄС наголосила на продовженні роботи над питанням колишніх російських військових. Каллас підкреслила, що вони становить загрозу безпеці Європи і не можна дозволяти таким росіянам приїжджати до європейських країн.

Нагадаємо, з проєкту 21-го санкційного пакета проти росії виключили імена патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойла" Вагіта Алекперова. Тепер Болгарія повністю підтримує ці економічні обмеження.