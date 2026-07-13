З 21-го пакета санкцій ЄС вилучили патріарха Кирила та акціонера "Лукойлу"

Також послаблено заборону на в'їзд російських військових та скасовано плани щодо імпорту риби і скрапленого газу.

З проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії виключили патріарха російської православної церкви Кирила та експрезидента і нинішнього акціонера нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Як повідомили дипломати кількох держав ЄС, Кирила та Алекперова виключили з проєкту на вимогу Болгарії. За їхніми словами, найбільш проблемні питання пакета вже вирішені, але здебільшого у бік послаблення.

Зокрема, заборону на в'їзд до ЄС російських військових значно скоротять. З проєкту також виключать пропозицію заборони імпорту тріски, минтая та деяких інших видів риби, а плани жорстких обмежень щодо скрапленого газу та відповідних танкерів не реалізовуватимуться. Водночас досягнуто принципової домовленості щодо тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель.

Серед невирішених питань залишається вимога щодо розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, пов'язаної з олігархом Алєгом Дєріпаскою, яка має мільярдні судові претензії до дочірньої компанії австрійського банку Raiffeisen.