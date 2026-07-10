Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій ЄС проти росії

Радев раніше погрожував вето через патріарха Кирила.

Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії та білорусі, попри низку застережень щодо конкретних фігурантів санкційного списку.

Про це повідомляє Novinite.

Уряд країни затвердив офіційну позицію щодо нового пакету санкцій – Софія продовжуватиме висловлювати заперечення з кількох питань, але не блокуватиме документ. Це помітна зміна порівняно з попередніми заявами прем'єр-міністра Румена Радева, який після засідання Європейської Ради 19 червня погрожував, що Болгарія скористається правом голосувати проти.

Головним пунктом заперечень Болгарії залишається можливе включення російського патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. У Софії стверджують, що такий крок "буде використано в пропагандистських цілях для підживлення антиєвропейських настроїв". Друге заперечення стосується санкцій проти акціонера "Лукойлу" Вагіта Алекперова – Болгарія побоюється економічних наслідків, зокрема через арбітражний позов "Лукойлу" проти країни на €3 млрд. Третє занепокоєння пов'язане із санкціями проти осіб, причетних до постачання запасних частин для Софійського метрополітену та добрив.