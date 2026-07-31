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росія вперше закупила бензин у Марокко на тлі дефіциту пального

31 липня 2026, 16:27
росія вперше закупила бензин у Марокко на тлі дефіциту пального
pixabay
Поставку близько 30 тисяч тонн пального здійснили на тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку.

росія вперше закупила морську партію бензину АІ-92 у Марокко. Близько 30 тисяч тонн пального вже прямують на внутрішній ринок країни.

Про це повідомили агенція Reuters два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, танкер під прапором Панами завантажив бензин у марокканському порту Танжер у середині липня. Наразі судно розвантажується в російському арктичному порту Мурманськ.

Постачальником партії, за інформацією джерел, виступає російська компанія "Лукойл".

Дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі (SPIMEX) свідчать, що бензин АІ-92 уже доступний для залізничного транспортування зі станції "Кола", яка обслуговує порт Мурманськ.

росія вдалася до імпорту пального на тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку. Після серії атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи в країні виник дефіцит бензину, а ціни на нього суттєво зросли.

Серед заходів, які Москва застосувала для стабілізації ситуації, — закупівля пального залізницею з Білорусі та Казахстану, а також тимчасова заборона експорту бензину.

У середині липня віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що Росія почне імпортувати нафтопродукти для стабілізації паливного ринку через скорочення виробництва на НПЗ і зростання попиту.

 

Росіябензин

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