Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Болгарія не підтримала нові санкції Євросоюзу проти росії

17 червня 2026, 18:09
Болгарія не підтримала нові санкції Євросоюзу проти росії
Фото: google.com
Припускається, що причиною може бути російський духовний лідер.

Болгарія заявила, що не підтримає новий 21-й пакет санкцій ЄС проти росії через включення до нього патріарха Кирила.

Про це повідомляє BNR News.

Пакет обговорили посли ЄС минулого тижня, тоді Болгарія висловила незгоду з додаванням патріарха до санкційного списку, вбачаючи у цьому втручання у релігійні справи. Окрім Болгарії, кілька держав висловили застереження щодо запропонованих енергетичних санкцій, зокрема пропозиції заморозити цінову стелю на російську нафту, щоб не допустити її зростання.

Комітет постійних представників ЄС зібрався на наступне засідання у середу, 17 червня, щоб продовжити обговорення проєкту 21-го пакета.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала пакет 9 червня.

Також Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти росії, спрямований на військово-промисловий комплекс, тіньовий нафтовий флот, мережі російської пропаганди та осіб, причетних до переслідування опозиціонера Олексія Навального. Загалом обмеження торкнулися 34 фізичних осіб і 47 компаній.

Болгаріясанкціі проти росії

Останні матеріали

Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Політика
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 червня 2026, 12:23
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Політика
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 червня 2026, 01:09
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 червня 2026, 07:28
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється