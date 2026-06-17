Болгарія не підтримала нові санкції Євросоюзу проти росії

Припускається, що причиною може бути російський духовний лідер.

Болгарія заявила, що не підтримає новий 21-й пакет санкцій ЄС проти росії через включення до нього патріарха Кирила.

Про це повідомляє BNR News.

Пакет обговорили посли ЄС минулого тижня, тоді Болгарія висловила незгоду з додаванням патріарха до санкційного списку, вбачаючи у цьому втручання у релігійні справи. Окрім Болгарії, кілька держав висловили застереження щодо запропонованих енергетичних санкцій, зокрема пропозиції заморозити цінову стелю на російську нафту, щоб не допустити її зростання.

Комітет постійних представників ЄС зібрався на наступне засідання у середу, 17 червня, щоб продовжити обговорення проєкту 21-го пакета.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала пакет 9 червня.

Також Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти росії, спрямований на військово-промисловий комплекс, тіньовий нафтовий флот, мережі російської пропаганди та осіб, причетних до переслідування опозиціонера Олексія Навального. Загалом обмеження торкнулися 34 фізичних осіб і 47 компаній.