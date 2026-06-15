ЄС посилив санкції проти ВПК, медіа та нафтової мережі росії

Під санкції ЄС потрапили десятки російських компаній і посадовців, а також китайські постачальники та пропагандисти, які підтримують війну проти України.

Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти росії, спрямований на військово-промисловий комплекс, тіньовий нафтовий флот, мережі російської пропаганди та осіб, причетних до переслідування опозиціонера Олексія Навального. Загалом обмеження торкнулися 34 фізичних осіб і 47 компаній.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Як повідомила Рада ЄС, до санкційного списку увійшли сім осіб і 21 організація, пов’язані з виробництвом та постачанням озброєння для російської армії. Серед них – підприємства, що займаються розробкою безпілотників, військових технологій та комплектуючих. Під обмеження також потрапили керівники оборонних структур рф, зокрема представники "Ростеху" та інших організацій, залучених до військових програм.

Окремий блок санкцій стосується так званого тіньового флоту, який росія використовує для обходу нафтових обмежень. До списку внесли двох осіб та 24 компанії з росії, Туреччини, ОАЕ, Азербайджану, Гонконгу та інших країн, які беруть участь у транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів.

ЄС також посилив заходи проти осіб і структур, які займаються поширенням російської дезінформації та інформаційними операціями. Під санкції потрапили низка російських пропагандистів, медійників та блогерів, яких у Брюсселі вважають причетними до виправдання війни проти України та поширення маніпулятивних наративів. До переліку також внесено Президентський фонд культурних ініціатив, створений указом путіна.

Ще один пакет обмежень пов’язаний зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. Санкції запроваджено проти 15 осіб та однієї організації, серед яких судді, прокурори, співробітники ФСБ, правоохоронних органів і медичний персонал, яких ЄС вважає причетними до переслідування, отруєння та смерті політика.

Крім того, під обмеження потрапила компанія, яка брала участь у створенні систем розпізнавання облич у москві. За даними ЄС, ці технології використовувалися для стеження за журналістами, опозиційними активістами та учасниками антивоєнних акцій.

Одночасно Рада ЄС продовжила до 23 червня 2027 року санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя. Нові рішення стали частиною політики Євросоюзу щодо посилення тиску на Москву через війну проти України.