Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія "отруїла" Навального рідкісним токсином, стверджують п'ять європейських країн

15 лютого 2026, 14:47
росія
Фото: Wonderzine
У зразках тканин тіла російського політика було виявлено смертельний токсин епібатидин.
Російський політик Олексій Навальний помер у в’язниці внаслідок дії отрути жаб-дереволазів.
 
Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Франції та Німеччини, документ опубліковано на сайті британського уряду.
 
У заяві стверджується, що Навального отруїли смертельним токсином. Цей висновок ґрунтується на аналізі відповідних зразків. Вони остаточно підтвердили наявність епібатидину – токсину, що містять жаби-дереволази Південної Америки. У росії ця речовина у природі не зустрічається.
 
"росія стверджувала, що Навальний помер природною смертю. Але, враховуючи токсичність епібатидину та повідомлені симптоми, отруєння, найімовірніше, спричинило його смерть. Навальний помер, перебуваючи в ув'язненні, а це означає, що в росії були засоби, мотив і можливість ввести йому цю отруту", – йдеться у заяві.
 
Також держави наголосили, що неодноразове ігнорування росією міжнародного права та Конвенції про хімічну зброю є очевидним. Підписанти нагадали, що у серпні 2020 року вони виступили з осудом застосування "Новичка" для отруєння Навального, а перед тим росіяни застосували цю речовину на території Британії, внаслідок чого загинула людина.
 
Останні дані щодо Навального ще раз наголошують на необхідності притягнення росії до відповідальності.
 
"Наші постійні представники в Організації із заборони хімічної зброї сьогодні письмово звернулися до генерального директора, щоб проінформувати його про це порушення росії. Ми також стурбовані тим, що Росія не знищила всю свою хімічну зброю", – зазначається в документі.
 
МЗС росії відреагувало на заяву про отруєння Навального. Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвала твердження європейських країн про те, що причиною смерті Навального могло стати отруєння отрутою епібатидину, "інформаційним вкиданням з метою відвернення уваги від нагальних проблем Заходу". За її словами, вони "згадують про Навального", коли треба було б пред'явити результати розслідування щодо "Північних потоків", а коли офіційно вимагалося надання даних аналізів політика, "вони вкидали сенсації про Скрипалів".
 
"Будуть результати аналізів, будуть формули речовин - буде і коментар", - додала вона.

 

війна в УкраїніНавальнийросія окупанти

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється