росія "отруїла" Навального рідкісним токсином, стверджують п'ять європейських країн

У зразках тканин тіла російського політика було виявлено смертельний токсин епібатидин.

Російський політик Олексій Навальний помер у в’язниці внаслідок дії отрути жаб-дереволазів.

Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Франції та Німеччини, документ опубліковано на сайті британського уряду.

У заяві стверджується, що Навального отруїли смертельним токсином. Цей висновок ґрунтується на аналізі відповідних зразків. Вони остаточно підтвердили наявність епібатидину – токсину, що містять жаби-дереволази Південної Америки. У росії ця речовина у природі не зустрічається.

"росія стверджувала, що Навальний помер природною смертю. Але, враховуючи токсичність епібатидину та повідомлені симптоми, отруєння, найімовірніше, спричинило його смерть. Навальний помер, перебуваючи в ув'язненні, а це означає, що в росії були засоби, мотив і можливість ввести йому цю отруту", – йдеться у заяві.

Також держави наголосили, що неодноразове ігнорування росією міжнародного права та Конвенції про хімічну зброю є очевидним. Підписанти нагадали, що у серпні 2020 року вони виступили з осудом застосування "Новичка" для отруєння Навального, а перед тим росіяни застосували цю речовину на території Британії, внаслідок чого загинула людина.