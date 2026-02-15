росія "отруїла" Навального рідкісним токсином, стверджують п'ять європейських країн
Фото: Wonderzine
У зразках тканин тіла російського політика було виявлено смертельний токсин епібатидин.
Російський політик Олексій Навальний помер у в’язниці внаслідок дії отрути жаб-дереволазів.
Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Франції та Німеччини, документ опубліковано на сайті британського уряду.
У заяві стверджується, що Навального отруїли смертельним токсином. Цей висновок ґрунтується на аналізі відповідних зразків. Вони остаточно підтвердили наявність епібатидину – токсину, що містять жаби-дереволази Південної Америки. У росії ця речовина у природі не зустрічається.
"росія стверджувала, що Навальний помер природною смертю. Але, враховуючи токсичність епібатидину та повідомлені симптоми, отруєння, найімовірніше, спричинило його смерть. Навальний помер, перебуваючи в ув'язненні, а це означає, що в росії були засоби, мотив і можливість ввести йому цю отруту", – йдеться у заяві.
Також держави наголосили, що неодноразове ігнорування росією міжнародного права та Конвенції про хімічну зброю є очевидним. Підписанти нагадали, що у серпні 2020 року вони виступили з осудом застосування "Новичка" для отруєння Навального, а перед тим росіяни застосували цю речовину на території Британії, внаслідок чого загинула людина.
Останні дані щодо Навального ще раз наголошують на необхідності притягнення росії до відповідальності.
"Наші постійні представники в Організації із заборони хімічної зброї сьогодні письмово звернулися до генерального директора, щоб проінформувати його про це порушення росії. Ми також стурбовані тим, що Росія не знищила всю свою хімічну зброю", – зазначається в документі.
МЗС росії відреагувало на заяву про отруєння Навального. Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвала твердження європейських країн про те, що причиною смерті Навального могло стати отруєння отрутою епібатидину, "інформаційним вкиданням з метою відвернення уваги від нагальних проблем Заходу". За її словами, вони "згадують про Навального", коли треба було б пред'явити результати розслідування щодо "Північних потоків", а коли офіційно вимагалося надання даних аналізів політика, "вони вкидали сенсації про Скрипалів".
"Будуть результати аналізів, будуть формули речовин - буде і коментар", - додала вона.