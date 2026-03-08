Іран не постачає росії дронів, які використовують для ударів по Україні – Зеленський

Проте, за його словами, москва допомагає Тегерану.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран наразі не постачає росії ракет і деяких інших видів озброєнь, які російська армія використовує для ударів по Україні.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, передає "Суспільне".

"росія допомагає іранському режиму. Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає росії ракет і деяких інших видів озброєння, які використовуються для атак проти України", — розповів президент.

Водночас, за його словами, фокус світу зміщується з війни рф проти України на Близький Схід.