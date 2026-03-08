Іран не постачає росії дронів, які використовують для ударів по Україні – Зеленський
08 березня 2026, 20:55
Проте, за його словами, москва допомагає Тегерану.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран наразі не постачає росії ракет і деяких інших видів озброєнь, які російська армія використовує для ударів по Україні.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, передає "Суспільне".
"росія допомагає іранському режиму. Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає росії ракет і деяких інших видів озброєння, які використовуються для атак проти України", — розповів президент.
Водночас, за його словами, фокус світу зміщується з війни рф проти України на Близький Схід.
"Я сподіваюся, що війна не буде довгою, — не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати — це трагедія. А втім, ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО", — сказав Зеленський.
Також президент зауважив, що, окрім запиту на експертну допомогу у відбитті іранських дронових атак, Київ отримав "певні сигнали" щодо того, як допомогти цивільним на Близькому Сході та як допомогти американським військовим, дислокованим у деяких країнах. Зеленський зазначив, що перша група з України, яка допомагатиме країнам Затоки військовою експертизою, прибуде в цей регіон уже наступного тижня.