ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico

Європейське видання Politico стверджує, що ЄС змушений обмежувати доступ Угорщини до конфіденційних переговорів через підозри, що уряд Орбана передає секретну інформацію Москві. Видання наголошує, що угорський міністр закордонних справ Сійярто нібито в режимі реального часу інформував Лаврова про перебіг закритих засідань Ради ЄС. Попри серйозність звинувачень, формальна реакція Брюсселя відкладається до угорських виборів 12 квітня – аби не вплинути на їхній результат. Як зазначає видання, скандал загострює давній конфлікт між Будапештом і його партнерами по ЄС та вкотре ставить під сумнів сумісність Угорщини Орбана із засадами Євросоюзу.

Угорського міністра закордонних справ звинуватили у передачі Москві інформації із закритих переговорів, пише європейське видання Politico. За його словами, наразі ЄС обмежує потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а лідери проводять зустрічі у вужчому колі, тоді як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри щодо того, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з росією.

Проте жодної формальної відповіді ЄС на нові звинувачення не буде через можливий вплив на угорські вибори 12 квітня, повідомили Politico п’ятеро європейських дипломатів і посадовців, які заявили, що стурбовані ризиком витоку Будапештом чутливої інформації до Кремля.

"Новина про те, що люди Орбана в усіх подробицях інформують Москву про засідання Ради ЄС, не повинна нікого дивувати", – написав у неділю в X прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який підтримав лідера угорської опозиції Петера Мадяра на виборах. "У нас давно були такі підозри. Це одна з причин, чому я беру слово лише тоді, коли це вкрай необхідно, і кажу лише стільки, скільки необхідно", – додав він.

Washington Post повідомила, що уряд Орбана підтримував тісні контакти з Москвою протягом усієї війни в Україні, а міністр закордонних справ Петер Сійярто під час перерв у зустрічах з представниками інших держав-членів ЄС інформував свого російського колегу Сергія Лаврова.

Побоювання, що Угорщина безпосередньо передає інформацію Москві, спричинили поширення практики зустрічей у вузькому колі між лідерами-однодумцями замість проведення засідань за участю всіх 27 членів ЄС, розповів один із представників європейського уряду.

"Загалом саме не надто лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість важливої європейської дипломатії тепер відбувається в різних менших форматах – E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF тощо", – пояснив посадовець.

Цифри позначають кількість європейських лідерів у групі. До Веймарського формату входять Франція, Німеччина та Польща. NB8 – це вісім країн Північної Європи та Балтії. JEF – Об’єднані експедиційні сили десяти країн Північної Європи.

"Фейкові новини"

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який часто був присутній на засіданнях Ради, де був і Сійярто, розповів Politico, що ще у 2024 році його попереджали: угорська сторона може передавати інформацію росії, і тому він та його колеги обмежували обсяг інформації, якою ділилися за його присутності.

Ще напередодні критично важливого саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році представники країн вирішили усунути делегацію Будапешта від чутливих переговорів, зазначив Ландсбергіс.

"Ми говорили лише у формальних рамках, а потім виходили, щоб без Угорщини обговорити, чого реально можна досягти на саміті", – розповів він.

Бухарестська дев’ятка, клуб країн східного флангу військового альянсу, як повідомлялося, наступного року розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату через нездатність домовитися щодо підтримки України.

Міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока заявив Politico, що ці повідомлення, які з’явилися на вихідних, – "фейкові новини", задумані як "відчайдушна реакція на те, що партія Орбана Fidesz набирає обертів у виборчій кампанії. Але угорський народ не обдурити".

Зі свого боку Сійярто спростував зміст статті Washington Post і звинуватив медіа в поширенні "конспірологічних теорій, ще абсурдніших за все, що доводилося бачити раніше".

У світлі нових звинувачень може бути приховано ще більше інформації, розповів один із дипломатів. "Є аргументи на користь засекречення з боку ЄС інформації та документів ", – заявив дипломат. Хоча використання грифу таємності "не є універсальним рішенням", воно могло б "слугувати стримувальним чинником проти витоків і передачі чутливої інформації третім сторонам. Це також зробило б розслідування більш автоматичними".

Жодних сюрпризів

П’ятеро дипломатів розповіли, що їх не здивувала ця інформація, але будь-яка формальна реакція залежатиме від того, чи переоберуть Орбана у квітні. Попри відставання від партії Tisza Мадяра в опитуваннях, угорський прем’єр-міністр у п’ятницю заявив Politico, що "безумовно" може забезпечити собі ще один термін.

"Це підриває довіру, співпрацю та цілісність Європейського Союзу, – вважає другий дипломат, коментуючи ці звинувачення. – Це ганебна ситуація. Якщо він залишиться після виборів, думаю, ЄС доведеться шукати інші способи реагування".

Інший співрозмовник застеріг, що, хоч би що зробили ЄС і його лідери, Орбан використає це на свою користь у кампанії. "Не думаю, що хтось горить бажанням робити щось, що могло б підлити олії у вогонь до 12 квітня", – зазначив він.

Попри широке розуміння загрози з боку росії, четвертий дипломат зазначив, що зміст дискусій між лідерами та міністрами закордонних справ регулярно потрапляє в пресу, а самі зустрічі часто відбуваються у незахищеному форматі, тобто лідери не залишають телефони за дверима, щоб мінімізувати ризик стеження. Але сам вигляд того, що уряд країни ЄС настільки тісно співпрацює з ворожою державою, наголошує видання, залишається політично вибуховим.

"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, близький друг [міністра закордонних справ росії] Сергія Лаврова, фактично в режимі реального часу звітував росіянам про кожне засідання ЄС, є відвертою зрадою, – заявив Мадяр на передвиборчому мітингу вихідними. – Ця людина зрадила не лише власну країну, а й Європу".

Ці звинувачення з’явилися на тлі того, що іноземні союзники Орбана рушили до Будапешта, щоб допомогти йому на завершальному етапі виборчої кампанії. Президент Польщі Кароль Навроцький, політичний суперник Туска, візьме участь у заходах у понеділок, а віцепрезидент США Джей Ді Венс прилетить напередодні голосування наступного місяця.

Politico нагадує, що Орбан відмовився схвалити 90 мільярдів євро вкрай необхідних кредитів для України на саміті Європейської ради в п’ятницю, що викликало шалену реакцію інших лідерів.

"Не буде дивно, якщо це виявиться правдою, – заявив п’ятий дипломат ЄС про ці звинувачення. – Угорщина давно є союзником путіна всередині ЄС і продовжує підривати європейську безпеку. Заблоковані 90 мільярдів євро – лише останній приклад цієї моделі поведінки".

Джерело: Politico