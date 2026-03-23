ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico

Угорського міністра закордонних справ звинуватили у передачі Москві інформації із закритих переговорів, пише європейське видання Politico. За його словами, наразі ЄС обмежує потік конфіденційних матеріалів до Угорщини, а лідери проводять зустрічі у вужчому колі, тоді як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри щодо того, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з росією.
Проте жодної формальної відповіді ЄС на нові звинувачення не буде через можливий вплив на угорські вибори 12 квітня, повідомили Politico п’ятеро європейських дипломатів і посадовців, які заявили, що стурбовані ризиком витоку Будапештом чутливої інформації до Кремля.
"Новина про те, що люди Орбана в усіх подробицях інформують Москву про засідання Ради ЄС, не повинна нікого дивувати", – написав у неділю в X прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який підтримав лідера угорської опозиції Петера Мадяра на виборах. "У нас давно були такі підозри. Це одна з причин, чому я беру слово лише тоді, коли це вкрай необхідно, і кажу лише стільки, скільки необхідно", – додав він.
Washington Post повідомила, що уряд Орбана підтримував тісні контакти з Москвою протягом усієї війни в Україні, а міністр закордонних справ Петер Сійярто під час перерв у зустрічах з представниками інших держав-членів ЄС інформував свого російського колегу Сергія Лаврова.
Побоювання, що Угорщина безпосередньо передає інформацію Москві, спричинили поширення практики зустрічей у вузькому колі між лідерами-однодумцями замість проведення засідань за участю всіх 27 членів ЄС, розповів один із представників європейського уряду.
"Загалом саме не надто лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість важливої європейської дипломатії тепер відбувається в різних менших форматах – E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF тощо", – пояснив посадовець.
Цифри позначають кількість європейських лідерів у групі. До Веймарського формату входять Франція, Німеччина та Польща. NB8 – це вісім країн Північної Європи та Балтії. JEF – Об’єднані експедиційні сили десяти країн Північної Європи.
"Фейкові новини"
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який часто був присутній на засіданнях Ради, де був і Сійярто, розповів Politico, що ще у 2024 році його попереджали: угорська сторона може передавати інформацію росії, і тому він та його колеги обмежували обсяг інформації, якою ділилися за його присутності.
Ще напередодні критично важливого саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році представники країн вирішили усунути делегацію Будапешта від чутливих переговорів, зазначив Ландсбергіс.
"Ми говорили лише у формальних рамках, а потім виходили, щоб без Угорщини обговорити, чого реально можна досягти на саміті", – розповів він.
Бухарестська дев’ятка, клуб країн східного флангу військового альянсу, як повідомлялося, наступного року розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату через нездатність домовитися щодо підтримки України.
Міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока заявив Politico, що ці повідомлення, які з’явилися на вихідних, – "фейкові новини", задумані як "відчайдушна реакція на те, що партія Орбана Fidesz набирає обертів у виборчій кампанії. Але угорський народ не обдурити".
Зі свого боку Сійярто спростував зміст статті Washington Post і звинуватив медіа в поширенні "конспірологічних теорій, ще абсурдніших за все, що доводилося бачити раніше".
У світлі нових звинувачень може бути приховано ще більше інформації, розповів один із дипломатів. "Є аргументи на користь засекречення з боку ЄС інформації та документів ", – заявив дипломат. Хоча використання грифу таємності "не є універсальним рішенням", воно могло б "слугувати стримувальним чинником проти витоків і передачі чутливої інформації третім сторонам. Це також зробило б розслідування більш автоматичними".
Жодних сюрпризів
П’ятеро дипломатів розповіли, що їх не здивувала ця інформація, але будь-яка формальна реакція залежатиме від того, чи переоберуть Орбана у квітні. Попри відставання від партії Tisza Мадяра в опитуваннях, угорський прем’єр-міністр у п’ятницю заявив Politico, що "безумовно" може забезпечити собі ще один термін.
"Це підриває довіру, співпрацю та цілісність Європейського Союзу, – вважає другий дипломат, коментуючи ці звинувачення. – Це ганебна ситуація. Якщо він залишиться після виборів, думаю, ЄС доведеться шукати інші способи реагування".
Інший співрозмовник застеріг, що, хоч би що зробили ЄС і його лідери, Орбан використає це на свою користь у кампанії. "Не думаю, що хтось горить бажанням робити щось, що могло б підлити олії у вогонь до 12 квітня", – зазначив він.
Попри широке розуміння загрози з боку росії, четвертий дипломат зазначив, що зміст дискусій між лідерами та міністрами закордонних справ регулярно потрапляє в пресу, а самі зустрічі часто відбуваються у незахищеному форматі, тобто лідери не залишають телефони за дверима, щоб мінімізувати ризик стеження. Але сам вигляд того, що уряд країни ЄС настільки тісно співпрацює з ворожою державою, наголошує видання, залишається політично вибуховим.
"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, близький друг [міністра закордонних справ росії] Сергія Лаврова, фактично в режимі реального часу звітував росіянам про кожне засідання ЄС, є відвертою зрадою, – заявив Мадяр на передвиборчому мітингу вихідними. – Ця людина зрадила не лише власну країну, а й Європу".
Ці звинувачення з’явилися на тлі того, що іноземні союзники Орбана рушили до Будапешта, щоб допомогти йому на завершальному етапі виборчої кампанії. Президент Польщі Кароль Навроцький, політичний суперник Туска, візьме участь у заходах у понеділок, а віцепрезидент США Джей Ді Венс прилетить напередодні голосування наступного місяця.
Politico нагадує, що Орбан відмовився схвалити 90 мільярдів євро вкрай необхідних кредитів для України на саміті Європейської ради в п’ятницю, що викликало шалену реакцію інших лідерів.
"Не буде дивно, якщо це виявиться правдою, – заявив п’ятий дипломат ЄС про ці звинувачення. – Угорщина давно є союзником путіна всередині ЄС і продовжує підривати європейську безпеку. Заблоковані 90 мільярдів євро – лише останній приклад цієї моделі поведінки".
Джерело: Politico