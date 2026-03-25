Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни готують операцію проти систем водопостачання на найближчі місяці –Зеленський

25 березня 2026, 21:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Крім того, Зеленський провів селектор по регіонах, які днями обстрілювала росія, зокрема на Чернігівщині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі декілька місяців росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні.
 
Про це він сказав у відеозверненні.
 
"В кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — зазначив президент.
 
Крім того, Зеленський провів селектор по регіонах, які днями обстрілювала росія, зокрема на Чернігівщині, де увесь день ішли роботи з відновлення електрики.
 
Президент також наголосив, що проговорив з військовими про посилення протиповітряної оборони та захисту від дронів у західних регіонах України.
війна в Україніросія окупанти

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Непочуті (знехтувані)
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється