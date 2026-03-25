росіяни готують операцію проти систем водопостачання на найближчі місяці –Зеленський
25 березня 2026, 21:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Крім того, Зеленський провів селектор по регіонах, які днями обстрілювала росія, зокрема на Чернігівщині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі декілька місяців росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні.
Про це він сказав у відеозверненні.
"В кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — зазначив президент.
Крім того, Зеленський провів селектор по регіонах, які днями обстрілювала росія, зокрема на Чернігівщині, де увесь день ішли роботи з відновлення електрики.
Президент також наголосив, що проговорив з військовими про посилення протиповітряної оборони та захисту від дронів у західних регіонах України.