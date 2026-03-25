росіяни готують операцію проти систем водопостачання на найближчі місяці –Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в найближчі декілька місяців росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні.

Про це він сказав у відеозверненні.

"В кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський провів селектор по регіонах, які днями обстрілювала росія, зокрема на Чернігівщині, де увесь день ішли роботи з відновлення електрики.

Президент також наголосив, що проговорив з військовими про посилення протиповітряної оборони та захисту від дронів у західних регіонах України.