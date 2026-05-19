ЄС розкритикував рішення США продовжити виняток із санкцій щодо російської нафти

Єврокомісар Домбровскіс застеріг, що цей крок лише збільшить фінансові прибутки москви.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.

Про це він заявив журналістам у вівторок, 19 травня, напередодні зустрічі міністрів фінансів G7 у Парижі, цитує Euractiv.

"З погляду ЄС, ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на росію", – заявив він, попередивши, що цей крок лише збільшить фінансові прибутки москви. Домбровскіс також наголосив, що саме росія отримує вигоду від війни в Ірані та зростання цін на викопне паливо.

Критика пролунала після того, як 18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про продовження на 30 днів дії винятку з санкцій щодо російської нафти, яка вже перебуває в морі. За його словами, це надасть "найбільш вразливим країнам" можливість купувати таку нафту та допоможе стабілізувати світові ринки. Показово, що це рішення було ухвалене лише через два дні після того, як Вашингтон відновив санкції, не продовживши виняток.