Вашингтон повернув повні санкції проти нафти з рф

17 травня 2026, 11:19
Тимчасові послаблення більше не діють.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила тимчасовий виняток із санкцій щодо російської нафти, який діяв на тлі кризи в Перській затоці. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Завершення терміну дії винятку означає фактичне повернення повного санкційного режиму проти російського нафтового експорту. 

Виняток запровадили в березні і він стосувався лише нафти, вже завантаженої на танкери.

У Вашингтоні цей крок пояснювали необхідністю стабілізації ринків на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас він викликав критику серед європейських союзників, які наполягають на максимальному тиску на доходи рф від енергоносіїв.

Деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, закликали США продовжити винятки через ризики для світових постачань нафти на тлі конфлікту в регіоні та обмежень у районі Ормузької протоки.

Раніше Трамп заявляв, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.

Ще місяць тому США продовжили виняток із санкцій на продаж російської нафти.

 

РосіяСШАнафтасанкції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється