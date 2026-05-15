Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

FT: російські ракети, що вдарили по Києву, містили понад 100 західних компонентів

15 травня 2026, 20:21
FT: російські ракети, що вдарили по Києву, містили понад 100 західних компонентів
facebook.com/FinnishEmbassyKyiv
Деякі мікросхеми мали серійні номери 2024—2025 років, тобто були виготовлені вже після введення санкцій.

російські крилаті ракети, використані під час смертоносного удару по Києву в четвер, були виготовлені у другому кварталі 2026 року з використанням понад 100 компонентів західного виробництва кожна.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських чиновників та незалежних експертів.

Головний чиновник України з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що всі ракети Х-101, які влучили в Київ та були досліджені українськими експертами, виготовлені цього року. "Кожна ракета містила понад 100 компонентів західного виробництва", – написав він. Згідно з документом Офісу президента, ракета, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, містила мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia та інших. Деякі деталі мали серійні номери 2024–2025 років, тобто були виготовлені вже після введення санкцій.

FT зазначає, що хоча росія значно розширила власне виробництво ракет, вона досі залежить від західної мікроелектроніки. Оскільки більшість таких товарів підпадає під експортний контроль США, значна їх частина тепер виробляється в Китаї, зокрема у вигляді підробок під відомі західні бренди. Правила експортного контролю важко дотримуватися: після продажу товари можуть перепродаватися третіми сторонами російським покупцям.

Окремо Міністерство оборони України повідомило, що збивати ракети Х-101 стає дедалі складніше через технологічні модифікації: росія вбудовує другу боєголовку, оснащує ракети касетними боєприпасами з цирконієвими елементами та вдосконалює навігаційні системи для протидії радіоелектронному придушенню. Попри це, з початку 2026 року Україна перехопила близько 88% таких ракет.

КиївсанкціїракетиатакаЄвросоюзросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється