FT: російські ракети, що вдарили по Києву, містили понад 100 західних компонентів

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських чиновників та незалежних експертів.

Головний чиновник України з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що всі ракети Х-101, які влучили в Київ та були досліджені українськими експертами, виготовлені цього року. "Кожна ракета містила понад 100 компонентів західного виробництва", – написав він. Згідно з документом Офісу президента, ракета, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, містила мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia та інших. Деякі деталі мали серійні номери 2024–2025 років, тобто були виготовлені вже після введення санкцій.

FT зазначає, що хоча росія значно розширила власне виробництво ракет, вона досі залежить від західної мікроелектроніки. Оскільки більшість таких товарів підпадає під експортний контроль США, значна їх частина тепер виробляється в Китаї, зокрема у вигляді підробок під відомі західні бренди. Правила експортного контролю важко дотримуватися: після продажу товари можуть перепродаватися третіми сторонами російським покупцям.

Окремо Міністерство оборони України повідомило, що збивати ракети Х-101 стає дедалі складніше через технологічні модифікації: росія вбудовує другу боєголовку, оснащує ракети касетними боєприпасами з цирконієвими елементами та вдосконалює навігаційні системи для протидії радіоелектронному придушенню. Попри це, з початку 2026 року Україна перехопила близько 88% таких ракет.